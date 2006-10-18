Семенюк выставляет на аукцион акции ”Міттал Стіл Кривий Ріг”

Фонд государственного имущества Украины выставит на аукционные торги 22 ноября на Украинской межбанковской валютной бирже 22 ноября 0,33%-ный государственный пакет акций ОАО «Міттал Стіл Кривий Ріг».

Информационное сообщение об этом опубликовано в официальном издании Фонда госимущества "Відомості приватизації" за 18 октября (№40).

Номинальная стоимость 0,33%-го госпакета акций ОАО «Міттал Стіл Кривий Ріг» составляет 12 млн. 736 тыс. 458 тыс. грн. Номинальная стоимость 1 акции ОАО - 1 грн.

Как сообщал УНИАН, Фонд госимущества в октябре заявил о том, что планирует до конца года реализовать на украинских фондовых биржах два 0,32%-ных и два 0,33%-ных пакета акций ОАО «Міттал Стіл Кривий Ріг».

Справка УНИАН. Фонд государственного имущества Украины на сегодня является собственников 1,74%-го пакета акций «Криворожстали».

93,02%-ный пакет акций ОАО «Міттал Стіл Кривий Ріг» (бывшая ОАО КГМК «Криворожсталь») принадлежит компании Mittal Steel Germany GmbH (Германия).

Ранее председатель ФГИУ Валентина СЕМЕНЮК неоднократно заявляла, что Фонд планирует выставить 1,74%-ный пакет акций «Криворожстали» на мировом фондовом рынке.

Финансовый результат от обычной деятельности ОАО “Міттал Стіл Кривий Ріг” до налогообложения по итогам января-августа 2006 года составил 2 млрд. 382 млн. грн., что на 923,2 млн. грн. (на 63%) больше, чем за январь-август 2005 года.

Выручка от реализации произведенной заводом продукции за январь-август 2006 года составила 9 млрд. 83,5 млн. грн., что на 1 млрд. 707,4 млн. грн. (на 23%) больше, чем за аналогичный период прошлого года.

К 1 сентября “Міттал Стіл Кривий Ріг” было произведено продукции на 8 млрд. 964,4 млн. грн., что на 1 млрд. 682,2 млн. грн. (на 23%) больше, чем в январе-августе 2005 года. При этом рентабельность реализованной продукции за 8 месяцев этого года увеличилась на 10% - до 37% против показателей за январь-август 2005 года.

Кредиторская задолженность предприятия за январь-август составила 897 млн. грн., увеличившись на 43,8 млн. грн. (на 5%) в сравнении с январем-августом прошлого года.

Дебиторская задолженность металлургического комбината составила за 8 месяцев 2 млрд 792,2 млн. грн., что более чем в четыре раза (на 2 млрд. 134,4 млн. грн.) больше, чем за первых 8 месяцев прошлого года.