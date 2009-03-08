УБОП задержал налоговика при получении взятки

Работники управления борьбы с оргпреступностью УМВД Украины в Ровенской области и облпрокуратуры задержали во время получения взятки 35-летнего майора налоговой милиции – начальника одного из отделений главного отдела налоговой милиции государственной налоговой инспекции г. Ровно.

Как сообщил УНИАН заместитель начальника УБОП Василий КОВАЛЬ, к ним в управление поступило письменное заявление от 58-летнего председателя правления одного из открытых акционерных обществ Ровенской области. Мужчина пожаловался на работника налоговой милиции, который требовал у него взятку, вместо этого обещая не проводить проверку финансово-хозяйственной деятельности предприятия, имущество которого находилось в налоговом залоге. Но через несколько дней он снова позвонил по телефону председателю правления ОАО и назвал несколько большую сумму за свою бездеятельность.

Налоговик был задержан во время передачи трех тысяч гривень работниками спецподразделения «Сокол» УБОП УМВД Украины в области.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится досудебное следствие.