Двумя выстрелами убили директора филиала «Восточно-Европейского банка»

Сегодня ночью в Кировограде был застрелен директор местного филиала «Восточно-Европейского банка» Евгений Голубев 1978 года рождения.

Об этом корреспонденту УНИАН стало известно от компетентных источников в правоохранительных органах.

По имеющейся информации, банкира убили двумя выстрелами в голову. Мужчина в это время находился в квартире своей подруги. Женщина покидала помещение на 40-50 минут по собственным делам, а когда вернулась, нашла тело Е.Голубева.

Выясняются обстоятельства и мотив убийства. Одна из версий – финансовая деятельность Е.Голубева.