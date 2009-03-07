Двумя выстрелами убили директора филиала «Восточно-Европейского банка»
16:18, 07 марта 2009Общество
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Тело банкира нашла подруга
Сегодня ночью в Кировограде был застрелен директор местного филиала «Восточно-Европейского банка» Евгений Голубев 1978 года рождения.
Об этом корреспонденту УНИАН стало известно от компетентных источников в правоохранительных органах.
По имеющейся информации, банкира убили двумя выстрелами в голову. Мужчина в это время находился в квартире своей подруги. Женщина покидала помещение на 40-50 минут по собственным делам, а когда вернулась, нашла тело Е.Голубева.
Выясняются обстоятельства и мотив убийства. Одна из версий – финансовая деятельность Е.Голубева.
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