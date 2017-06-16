В Днепре суд запретил организацию "Союз советских офицеров"

В Днепре Окружной административный суд принял решение о запрете общественной организации «Союз советских офицеров». Согласно с постановлением, суд вынес решение, изучив материалы и выслушав показания свидетелей относительно событий марта 2014 года, сообщает Радио Свобода.

По словам одного из свидетелей по делу, в марте 2014 года это общественное объединение «совершало действия, направленные на ликвидацию независимости Украины, призвало соседнее государство в нарушении суверенитета и территориальной целостности Украины».

Читайте такжеВ Черновцах разоблачили организацию, которая по указанию Кремля пропагандировала сепаратизм«Они продолжали свою противоправную деятельность даже в мае 2017 года, когда 9 мая возле памятника Генералу Пушкину угрожали женщинам с украинской символикой расправой путем насильственных действий», – сообщила свидетель.

Как отметил в суде другой свидетель, в марте 2014 года на митингах члены организации заявляли, что «ждут «русскую освободительную армию».

Истцом в этом деле выступило городское управление юстиции. Ответчиком – общественная организация «Союз советских офицеров», которую обвиняют в призывах к свержению власти и пророссийской пропаганде – в частности, в том, что в марте 2014 года члены организации поднимали на флагштоке перед зданием городского совета российский флаг. Иск в суд относительно запрета деятельности организации зарегистрирован еще в июне 2014 года.

1 и 9 мая в Днепре в этом году состоялись митинги, инициированные организацией «Союз советских офицеров». Они прошли с красными флагами и георгиевскими» лентами.