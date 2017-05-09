"Парад к 9 Мая в Донецке": на площадь выкатили "древний" самолет, боевиков называли героями (фото, видео)

В центре оккупированного пророссийскими террористами Донецка прошел военный парад.

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В "параде" задействовано свыше 50 единиц военной техники, сообщают информресурсы боевиков.

"Впервые за три года на параде для демонстрации выставлен учебно-тренировочный самолет марки L-29", - говорится в сообщении. (Самолет чехословацкого производства L-29 являлся основным учебно-тренировочным самолётом стран-участниц Организации Варшавского договора. Серийно производился до 1973 года).

Об этом сообщают "Новости Донбасса".

В связи с акциями движение на центральных улицах города перекрыто. Главную площадь охраняют боевики и специальные патрульные с красными повязками, на которых написано "ДНР".

Также состоялся марш "Бессмертный полк" - люди несли фото погибших в войне против Украины террористов Александра Немогая, Михаила Толстых (Гиви) и Арсена Павлова (Моторола).

Колонну возглавил главарь "ДНР" Александр Захарченко, пишет ресурс боевиков "ДАН".