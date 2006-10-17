Луценко подтверждает, что к убийству полковника Ерохина причастен депутат ВР

Министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО подтверждает, что к убийству полковника УБОП УМВД Романа Ерохина причастен один из народных депутатов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал вчера на пресс-конференции в Тернополе.

В частности, министр сообщил, что после проведенных проверок обнаружены новые моменты, в частности, относительно причастности к убийству влиятельных политиков, связанных с крупным бизнесом. Один из этих политиков, сказал Ю.ЛУЦЕНКО, является народным депутатом. В то же время его имени министр не назвал.

При этом глава МВД отметил, что раскрыть убийство Р.Ерохина является делом чести для милиции.

Как сообщал УНИАН, 11 августа Ю.ЛУЦЕНКО заявил о похищении Р.Ерохина и высказал мнение, что в этом деле замешены представители Верховной Рады. По словам министра, Р.Ерохин работал в УБОП Донецкой области и занимался выявлением конвертационных центров.

Р.Ерохин был переведен в Киев в феврале 2006 года после того, как над ним нависла угроза в связи с расследованием ряда дел о крупных конвертационных центрах.

20 августа в одном из районов Киевской области было найдено тело Р.Ерохина.

Через несколько дней милиция задержала ключевого фигуранта по делу об убийстве полковника Р.Ерохина - бывшего работника УБОП Вадима КЛИКОВСКОГО, который скрывался на территории Тернопольской области.

Кроме того, 12 октября МВД Украины объявило в межгосударственный розыск бывшего сотрудника Государственной налоговой администрации г. Киева Сергея БИДУ, обвиняемого в совершении убийства Р.Ерохина.