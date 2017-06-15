Председатель Житомирской ОГА Гундич ознакомился с работой предприятия "Кварцсамоцветы" (фото)

Председатель Житомирской областной государственной администрации Игорь Гундич ознакомился с работой публичного акционерного общества «Кварцсамоцветы».

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в рамках рабочей поездки в Хорошевского район Гундич вместе с журналистами и руководством района посетил уникальное местное предприятие «Кварцсамоцветы».

«На примере этого предприятия мы видим, что на Житомирщине успешно работают с иностранными инвесторами, ведь «Кварцсамоцветы» - предприятие с иностранными инвестициями, которое занимается камнедобычей и обрабатывающей деятельностью», - отметил председатель Житомирской ОГА.

По его словам, этот крупный украинский производитель самоцветов снова имеет шанс стать перспективным бюджетообразующим предприятием региона.

Гундичу и другим гостям продемонстрировали ограночную фабрику – ювелирное производство драгоценных камней, редкие топазы, изделия из кварца, ювелирные драгоценные и полудрагоценные камни.

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«Сегодня мы видим, как возрождается и набирает мощностей предприятие, специализирующееся на разработке, добыче и переработке пьезооптического и камнесамоцветного сырья, которым так богата Житомирщина», - отметила в беседе с журналистами новый руководитель Хорошевской райгосадминистрации Галина Ширченко.

Во время экскурсии также прозвучало, что основу активов предприятия «Кварцсамоцветы» составляют шахты по добыче горного хрусталя и пьезокварца, а также гранильный и ювелирный цеха.

Как сообщал УНИАН, сегодня председатель ОГА Гундич осуществляет рабочую поездку в Хорошевский район. Сегодня он также представил нового руководителя Хорошевской райгосадминистрации Галину Ширченко.

Справка УНИАН. ЧАО «Кварцсамоцветы» (г. Хорошев. Житомирская область) специализируется на разработке, добыче и переработке пьезооптического сырья, камнесамоцветного природного и синтетического сырья, каменного сырья, изделия из которого используются в промышленности, строительстве и изготовлении ювелирных изделий в Украине и в странах ближнего зарубежья.

Для работы «Кварцсамоцветов» геологи нашли в Хорошевском районе Житомирской области месторождение драгоценных камней - топазов, бериллов, и тому подобное.