Глава Житомирской ОГА Игорь Гундич завтра проверит ход ремонта дорог в Хорошевском районе

15:31, 14 июня 2017
Общество
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В рамках рабочей поездки председатель ОГА проведет осмотр объектов, которые строятся и реконструируются за средства Государственного фонда регионального развития и ход ремонта дорог.

Глава ОГА посетит Хорошевский район с рабочей поездкой / Фото УНИАН

Председатель Житомирской облгосадминистрации Игорь Гундич завтра, 15 июня, посетит Хорошевский район с рабочей поездкой.

Как сообщает пресс-служба Житомирской ОГА, в рамках поездки - осмотр объектов, которые строятся и реконструируются за средства Государственного фонда регионального развития, ход ремонта дорог, а также представление нового председателя Хорошевской райгосадминистрации.

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Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко 12 июня назначил председателем Хорошевской райгосадминистрации Житомирской области Галину Ширченко.

Предыдущим руководителем Хорошевской РГА был Сергей Хабаз, который был уволен с должности 9 декабря 2016. До назначения Ширченко исполняющим обязанности председателя Хорошевской РГА первый заместитель председателя Виталий Римар.

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Теги: #ремонт дорог на Житомирщине