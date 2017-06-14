Глава Житомирской ОГА Игорь Гундич завтра проверит ход ремонта дорог в Хорошевском районе

Председатель Житомирской облгосадминистрации Игорь Гундич завтра, 15 июня, посетит Хорошевский район с рабочей поездкой.

Как сообщает пресс-служба Житомирской ОГА, в рамках поездки - осмотр объектов, которые строятся и реконструируются за средства Государственного фонда регионального развития, ход ремонта дорог, а также представление нового председателя Хорошевской райгосадминистрации.

Читайте такжеВ Житомире Марина Порошенко приняла участие в празднике "Последнего звонка"

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко 12 июня назначил председателем Хорошевской райгосадминистрации Житомирской области Галину Ширченко.

Предыдущим руководителем Хорошевской РГА был Сергей Хабаз, который был уволен с должности 9 декабря 2016. До назначения Ширченко исполняющим обязанности председателя Хорошевской РГА первый заместитель председателя Виталий Римар.