Социальный ролик для популяризации усыновления взорвал сеть (видео)

Стремясь популяризировать количество усыновленных несовершеннолетних детей, Норвежское управление по делам детей, молодежи и семьи (BUFDIR) заказало социальный ролик у креативного агенства Kitchen Leo Burnett.

За неделю минутный ролик собрал более 200 миллионов просмотров. Это в 40 раз больше населения самой Норвегии, где проживает 5,3 млн человек! Вирусность ролику создали не только пользователи Facebook, но и такие агрегаторы, как 9GAG и Everything About Silence.

«Для ресурса, где всего 10 процентов людей смотрят видео со звуком, нам было важно сделать рассказ прямым и теплым, не полагаясь на диалог или сложные сообщения», — сообщает копирайтер Бендик Ромсад из Kitchen Leo Burnett.