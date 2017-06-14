"Больше не хочется жить в этом стрессе": MONATIK рассказал, почему не хочет на Евровидение

Певец Дима Монатик признался, что никогда не ставил себе целью выйти на зарубежный рынок и никогда не хотел принять участие в "Евровидении".

Даже выступление на конкурсе в Киеве стал для него неким вызовом, пишет Bestin.ua.

"Может, это так и выглядело, но я никогда не целился на западный рынок и всегда был большим противником исполнения своих песен на английском. Человек должен петь на том языке, на котором он думает, а мне пока сложно думать на английском", - рассказал певец.

По его словам, предложение спеть на «Евровидении» стало для него большим вызовом.

"У организаторов было одно условие — песня должна быть на английском языке. И хотя я осознавал, что это отличная возможность показать себя новой аудитории и в целом крутой опыт, я подумывал отказаться и не брать на себя такую ответственность. Но потом они переспросили, а организм требовал экстремальных условий, и мы согласились", - рассказал музыкант.

Читайте также"Деньги ушли из моего кармана": Руслана заявила, что до сих пор не получила гонорар за Евровидение

"Я видел, как люди писали в комментариях: «Почему он поет свою старую песню, так нельзя», «По конкурсу можно пять человек на сцене, у него целый табун», — многие до сих пор не могут понять, что я был приглашенным артистом, а не участником", - отметил он.

Выступать на "Евровидении" в качестве конкурсанта Монатик не стал бы.

"Я бы никогда не поехал на Евровидение. Конечно, что-то может случиться, меня переключит, и я изменю решение, но сегодня это так. Мне и в этом году предлагали попробовать, но этот конкурс мне интереснее смотреть на трибуне болельщиков - переживать за наших и свистеть в компании других людей. Это мне доставляет удовольствие ", - пояснил музыкант.

"Я участвовал во многих конкурсах, и больше не хочется жить в этом стрессе. Появился собственный материал, который нравится людям, и я лучше дам концерт, соберу аудиторию и поделюсь энергией, словами, мыслями, чем буду тратить время на борьбу с кем-то в области музыки ", - добавил он.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, ранее MONATIK рассказал о гонораре за выступление на Евровидении-2017.