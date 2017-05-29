"Заработаю на корпоративах": MONATIK рассказал о гонораре за выступление на Евровидении-2017

Украинский музыкант MONATIK рассказал, сколько ему заплатили за выступление на Евровидении-2017.

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В беседе с ведущим программы "Зе Интервьюер" Анатолием Анатоличем артист признался, что выступал на открытии песенного конкурса совершенно бесплатно. "Мы работали без гонорара. Они нам пошили костюмы...", - рассказал MONATIK и добавил, что организаторы не разрешили оставить наряды себе.

При этом музыкант отметил, что организаторы Евровидения заплатили танцорам, хореографу. "Для меня самое главное, чтобы люди в команде были сыты, счастливы, а я заработаю на корпоративах", - сказал MONATIK.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, ранее ведущая Евровидения-2017 призналась, что была приятно удивлена суммой гонорара за работу.