У православных христиан начался Петров пост

У православных христиан сегодня начался Петров пост, который продлиться ровно месяц – с 12 июня по 11 июля.

Как сообщает "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон", Петров пост установлен в память о святых апостолах Петре и Павле, которые постились, готовя себя для проповеди Евангелия.

Впервые об этом посте говорится в «Апостольском предании» святого Ипполита Римского (III век). Тогда этот пост был установлен для тех, кто не смог поститься в Великий пост перед Пасхой. Пост начинался от Недели всех святых и продолжался до Успения Богородицы.

Позже этот длинный пост был разделен на: Апостольский пост - до праздника первоверховных апостолов Петра и Павла; и Успенский пост.

Пост - время подчинения тела духу и время покаяния.

Читайте такжеСегодня православные христиане празднуют Вознесение Господне

Петров пост считается нестрогим, верующие отказываются от мяса, яиц и молочных продуктов во все дни поста, а также от рыбы в среду и пятницу. Еду готовят с растительным маслом. В среду и пятницу типикон рекомендует обходиться без растительного масла. Если в среду или пятницу празднуется память святого, которому по уставу положено всенощное бдение, то рыба разрешается. Например, 7 июля – Рождество Иоанна Предтечи, разрешается рыба.

В этом году день апостолов Петра и Павла, 12 июля, выпадает на среду, постный день. Поэтому в праздник верующим разрешены рыбные блюда и вино. Употреблять молочные продукты и мясо можно будет с 13 июля.

Петров пост может продолжаться от 8 до 42 дней - начинается он через неделю после праздника Святой Троицы, но всегда заканчивается 12 июля - в день первоверховных апостолов Петра и Павла.