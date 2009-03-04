У Черновецкого взяли тарифный тайм-аут

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения Киева останутся на уровне 2008 года до 1 апреля этого года. В Киевской горгосадминистрации приостановлены все соответствующие распоряжения о повышении тарифов.

Как сообщает муниципальная газета «Хрещатик» (№26 (3472)), о таком решении Киевской городской государственной администрации сообщил исполняющий обязанности председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО.

Решение принято с учетом принятого решения Киевсоветом о введении в начале этого года моратория на повышение тарифов на услуги ЖКХ в столице.

«Мы договорились, что приостанавливаем действия всех распоряжений, связанных с повышением тарифов. Кроме распоряжений, касающихся транспорта, которые уже прошли слушание в Антимонопольном комитете. Киевская городская государственная администрация все замечания учла», - сообщил А.ГОЛУБЧЕНКО.

Вместе с тем, по его словам, мэрия и в настоящее время работает над урегулированием тарифов ЖКХ. Создана рабочая группа из экспертов коммунальных предприятий, профсоюзов и городской администрации. Главная задача для этой группы - найти баланс между интересами потребителей коммунальных услуг и поставщиками.

«Мы договорились, что те тарифы, которые мы согласуем в соответствии с процедурой и будем выносить в комитет регуляторной политики, будем согласовывать с Министерством жилищно-коммунального хозяйства. В соответствии с выводами инспекции по контролю за ценами, которые имеем на сегодняшний день, будем говорить о том уровне, который будет воспринимать население Киева. Потому что одновременно обеспечить социальные гарантии, какие мы записали, и найти 4 миллиарда гривен на разницу в тарифах – невозможно», - объяснил А.ГОЛУБЧЕНКО.

В мэрии подчеркивают, что экономический кризис, повышение цены на газ - это объективные условия для дальнейшего пересмотра тарифов, пишет газета.

А.ГОЛУБЧЕНКО предлагает новые расценки на услуги ЖКХ вводить поэтапно. По его словам, городские власти планируют позаботиться о малообеспеченных киевлянах: их расходы компенсирует бюджет. В соответствии с законодательством, семья будет платить за коммунальные услуги не более 15% общего дохода.

Как сообщал УНИАН, 25 декабря 2008 г. Киевсовет принял решение о введении моратория на повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги до ее соответствующего распоряжения.

1 февраля 2009 г. в спецвыпуске муниципальной газеты «Хрещатик» и на сайте издания были опубликованы распоряжения Киевской городской государственной администрации: №97 от 30 января 2009 года «Об установлении и согласовании тарифов на услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий»; №96 от 30 января «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, установление и согласование тарифов на коммунальные услуги по централизованному отоплению и снабжению горячей воды для населения» и №95 от 30 января 2009 года «О согласовании тарифов на коммунальные услуги по централизованному снабжению холодной воды и водоотводу холодной и горячей воды для населения». В соответствии с этими документами, с 1 февраля в Киеве начинается поэтапное повышение тарифов для населения за жилищно-коммунальные услуги и услуги за содержание домов.

Постановлением Шевченковского райсуда столицы от 17 февраля, принятым по делу по иску Виталия КЛИЧКО, приостановлено действие 3-х распоряжений председателя Киевской городской государственной администрации от 30.01.2009р. за №№ 95, 96, 97, и постановление суда подлежит немедленному исполнению.

Кроме того, по инициативе фракции Блока Кличко на сессии Киевсовета 12 февраля большинством голосов было принято решение об отмене этих тарифов.

26 февраля фракция Блока Виталия Кличко в Киевсовете озвучила требование к А.ГОЛУБЧЕНКО, который сейчас является и.о. председателя КГГА, в срочном порядке подписать распоряжение об отмене новых тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения.