Тимошенко просит подготовить программу по машиностроению

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поручила Министерству промышленной политики подготовить минимальную программу по обеспечению функционирования всей машиностроительной отрасли в условиях кризиса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила вчера во время совещания в Кабинете Министров по вопросам функционирования Херсонского машиностроительного завода.

«Сделайте, пожалуйста, программу, которая позволит обеспечить производство, обеспечить зарплатой трудовые коллективы», – поручила она министру промышленной политики Владимиру НОВИЦКОМУ.

По мнению Ю.ТИМОШЕНКО, программа должна предусматривать поддержку машиностроительной отрасли за счет средств как государственного, так и местных бюджетов.

«Государственный бюджет все предприятия самостоятельно не потянет. Должны быть какие-то пропорции. Бюджеты сейчас в большинстве областей перевыполняются, и нужно предусмотреть возможность поддержки из местных бюджетов», – считает премьер-министр.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО поручила изучить возможность перераспределения средств Стабилизационного фонда, предусмотренных в размере 2 млрд. грн. на поддержку сельхозпроизводителей.