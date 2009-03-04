YouTube собрал свой симфонический оркестр

Интернет-сервис YouTube завершил набор музыкантов, играющих на классических инструментах. Симфонический оркестр YouTube будет состоять из 90 человек из 30 стран мира, сообщает AFP.

Для того, чтобы войти в оркестр, музыкантам предлагалось поучаствовать в конкурсе. Они должны были до 28 января 2009 года залить на видеохостинг ролик с записью исполнения ими партии любого инструмента в пятиминутном произведении композитора Тана Дуна, написанном специально для данного случая.

На конкурс было подано более трех тысяч заявок. После этого профессиональные музыканты из симфонических оркестров Лондона и Сан-Франциско и филармонических оркестров Гонконга, Берлина и Нью-Йорка выбрали 200 финалистов. 90 победителей, играющие на 26 инструментах, были выбраны путем голосования на YouTube.

В апреле музыканты поучаствуют в трехдневном мастер-классе, после чего их ожидает главный приз - выступление в Карнеги-холле, которое состоится 15 числа. Дирижером выступит Майкл Тилсон Томас из Симфонического оркестра Сан-Франциско.

Лента.ру