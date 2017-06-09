"Потеряла паспорт и пригласила на концерт": Руслана готовится встречать "безвиз" (фото)

Руслана Лыжичко потеряла внутренний паспорт гражданки Украины.

Певица рассказала на своей странице в Facebook, как проходит процедуру восстановления своего документа, заодно анонсировала концерт украинских звезд.

"То, что я Руслана Лыжичко, гражданка Украины, уже только доказала! Уже была в Подольском ЖЭК, где меня встретили очень приветливо. Пока паспортистка делала мне копию формы Ф-16, я раздавала автографы и делала Селфи с посетителями.

Теперь надо получить справку о регистрации (подтвердить, что я место жительства в квартире, которую мне когда-то подарил после победы на Евровидении Александр Омельченко). Поэтому сейчас тестирую работу Подольского ЦНАП", - рассказала Руслана.

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Победительница Евровидения решила убить сразу двух зайцев и оформить биометрический паспорт, который необходим для европейских поездок без виз.

"Завтра вечером я вместе со многими моими друзьями-украинскими звездами, поддержавших этот долгожданный акт на пути к евроинтеграции, выступаю на концерте, посвященном Безвизовые. Приходите завтра на Европейскую площадь!", - написала Руслана.

Напомним, что безвизовый режим с Европейским Союзом для граждан Украины заработает в ночь на 11 июня.