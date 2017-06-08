"Добро пожаловать в ад": в Киеве активисты "поздравили" дипломатов РФ с Днем России (видео)

В Киеве 8 июня российские дипломаты отмечали День России. В частности, устроили прием в доме одного из консулов.

Своеобразно поздравить этих гостей собрались украинские активисты. Они встречали дипломатов в костюмах чертей. Свою акцию назвали "Добро пожаловать в ад", передает "5 канал".

Как стало известно, гости на прием к россиянам начали съезжаться за час до начала празднования. Ехали целыми автобусами, свои лица от камер прятали.

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Поздравить с днем России своих коллег решили и представители других посольств и консульств. Впрочем, из своих автомобилей с дипломатическими номерами они предусмотрительно поснимали флажки стран, по которым их можно было бы идентифицировать.

Добавим, что на "праздновании" было немало машин с украинскими номерами.

"12 июня отмечается День России. Посол решил раньше праздновать, то есть сейчас. Вопрос ко всему цивилизованному миру - хотите ли вы иметь дело с этими чертями?" – говорит Сергей Мокренюк, председатель ОО "Евромайдан-Крым".

Как сообщал УНИАН, акции на поддержку Украины "Стоп Путин! Стоп война!" прошли в ряде украинских городов, а также в Сиднее, Лионе, Тбилиси, Риге, Варшаве и Санкт-Петербурге.