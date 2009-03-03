Австрию и Венгрию заставят растить генетически модифицированную кукурузу

Министры по вопросам защиты окружающей природной среды ЕС отказались заставлять Австрию и Венгрию разрешить выращивание генетически модифицированной кукурузы.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее решение министры одобрили 2 марта.

Только четыре страны Евросоюза – Великобритания, Финляндия, Нидерланды и Швеция – поддержали предложение Еврокомиссии заставить Австрию и Венгрию разрешить использование генетически модифицированной кукурузы MON810.

Представитель Еврокомиссии Барбара ХЕЛФЕРИХ на брифинге заявила, что Еврокомиссия приняла во внимание голосование министров. В то же время, по ее словам, давление на Австрию и Венгрию с целью разрешить использование этого сорта генетически модифицированной кукурузы будет продолжаться. По ее словам, поскольку ученые не выявили подтверждения того, что этот продукт может быть опасным, нет оснований его запрещать.

Похожий запрет на использование этого вида генетически модифицированной кукурузы ввели Франция и Греция, но вопрос по этим странам будет вынесен на рассмотрение министров позже.