В 2009 году Газпром недосчитается 200 миллиардов рублей

В 2009 году российский газовый монополист "Газпром" недополучит минимум 200 миллиардов рублей только на поставках на внутренний рынок, Беларусь и в Украину. Об этом пишет сегодня газета "Ведомости".

План концерна по доходам на 2009 год составляет 3,7 триллиона рублей, из которых только Россия, Украина и Беларусь должны были дать 1,33 триллиона рублей выручки. В 2008 году доходы "Газпрома" составили 3,5 триллиона рублей, превысив запланированные бюджетные параметры в 3,3 триллиона рублей.

Газета пишет, что газовый концерн может сократить расходы, урезав инвестпрограмму. Сейчас план по инвестпрограмме "Газпрома" составляет 920,4 миллиарда рублей, а прорабатываемый вариант по ее сокращению - 200 миллиардов рублей.

Ранее также сообщалось, что монополия рассчитала несколько вариантов пересмотренного бюджета на 2009 год, изменения в который могут быть внесены по итогам первого квартала.

Как сообщал УНИАН, 26 февраля Уполномоченный Президента по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ заявил, что НАК «Нафтогаз Украины» официально обратился к ОАО «Газпром» с предложением пересмотреть отдельные положения газового контракта, заключенного компаниями 19 января 2009 года.

По его словам, «Нафтогаз Украины» стремится изменить п. 2.2.1 контракта, согласно которому в 2009 году компания должна оплатить «Газпрому» 40 млрд. кубометров газа, уменьшив этот показатель до 33 млрд. куб. м.