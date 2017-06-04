Украинцев среди пострадавших в результате терактов в Лондоне нет – МИД

Украинцев среди пострадавших в результате терактов в Лондоне нет.

Об этом Консульская служба Министерства иностранных дел Украины сообщает в Twitter.

«Инфо полиции Лондона по состоянию на 10:00: украинцев среди пострадавших нет. Консул поддерживает контакт с комп. органами», - говорится в сообщении.

Инфо полиции #Лондон состоянию на 10:00: украинцев среди пострадавших нет. Консул поддерживает контакт с комп.органами. — Украинцам в мире (@UkrZaKordonom) June 4, 2017

Как сообщал УНИАН, поздно вечером 3 июня в Лондоне было совершено серию терактов, в результате которых погибли шестеро и пострадали 48 человек.

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По версии силовиков, вечером 3 июня подозреваемые на грузовике въехали в группу пешеходов на Лондонском мосту, затем нападавшие в соседнем районе «Боро Маркет» с ножами атаковали людей в ресторанах. Силовики убили троих нападавших. Полиция квалифицировала нападение как террористический акт.

Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за теракт – третий в Великобритании с конца марта после подобного нападения 22 марта возле парламента на Вестминстерском мосту и взрыва во время концерта в Манчестере 22 мая.