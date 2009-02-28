НБУ: банки не имеют права сами изменять проценты по кредитам

Национальный банк Украины усиливает контроль за соблюдением банками законодательства при пересмотре процентов по кредитам. Об этом говорится в разъяснении НБУ от 27 февраля № 18-311/878-3001 относительно применения требований законодательства, которое регулирует кредитные отношения между банком и его клиентами, которые есть в распоряжении УНИАН.

По данным НБУ, в большинстве случаев банки инициируют повышение процентных ставок по кредитам вопреки требованиям статьи 11 Закона Украины „О защите прав потребителей” и правилам и просто сообщают потребителю об изменении процентной ставки по кредиту, не отмечая конкретного обстоятельства, которое вынудило банк совершить такое повышение процентной ставки. “Обращаем внимание соответствующих структурных подразделений НБУ, которые осуществляют надзор за деятельностью банков, что в случае выявления фактов необоснованного повышения банком процентной ставки по кредитам, такие действия следует квалифицировать как нарушение статьи 49 Закона о банках в части проверки кредитоспособности заемщиков, следствием которого является риск прекращения заемщиком уплаты процентов и невозвращения кредита”, - идет речь в разъяснении.

“Национальный банк Украины требует от банков неуклонного выполнения требований законодательства, которое регулирует кредитные отношения. Также отмечаем, что в случае выявления нарушений вышеупомянутых требований Закона о банках и Правил, Национальным банком Украины в соответствии со статьей 73 Закона о банках будут применяться адекватные меры влияния к банкам и их руководителям”, - говорится в разъяснении.

В разъяснении отмечено, что банки имеют право инициировать изменение процентной ставки по кредиту лишь в случае наступления события, не зависящего от воли сторон договора, которая имеет непосредственное влияние на стоимость кредитных ресурсов банка.

“Банки не имеют права изменять процентную ставку по кредиту в связи с волеизъявлением одной из сторон (изменение кредитной политики банка)”, - говорится в сообщении. По данным НБУ, изменение процентной ставки возможно лишь при существенном изменении обстоятельств, которыми стороны руководствовались при заключении договора.

НБУ напоминает, что вступил в силу Закон Украины „О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о запрете банкам изменять условия договора банковского вклада и кредитного договора в одностороннем порядке”. В соответствии с ним, банкам запрещено, в частности, увеличивать процентную ставку за пользование кредитом в одностороннем порядке.

Как отмечается в письме, в последнее время а Национальный банк Украины поступают многочисленные жалобы граждан на необоснованное повышение банками процентных ставок за пользование потребительским кредитом. В своих обращениях заемщики отмечают, что, по их мнению, банки необоснованно повысили им процентную ставку по кредиту, мотивируя такое повышение изменением учетной ставки Национального банка Украины, курса доллара США к гривне, конъюнктуры рынка и тому подобное.

В НБУ напоминают, что согласно статье 627 Гражданского кодекса Украины стороны свободны в заключении договора и определении условий договора с учетом требований этого Кодекса, других актов гражданского законодательства. При этом изменения к кредитным договорам допускаются лишь при согласии сторон, если иное не установлено договором или законом (статья 651 ГК Украины). Также в случае существенного изменения обстоятельств, которыми стороны руководствовались при заключении договора, договор может быть изменен или расторгнут при согласии сторон, если другое не установлено договором (статья 652 ГК Украины).

В то же время, в НБУ напоминают, что об изменении процентной ставки по потребительскому кредиту потребителю сообщает кредитодатель в письменном виде на протяжении семи календарных дней с даты ее изменения. “Без такого сообщения любое изменение процентной ставки недействительно", - говорится в разъяснении.