В Донецке накрыли конвертационный центр с оборотом с 50 миллионов

В Донецке сотрудники областного управления налоговой милиции изобличили конвертационный центр с оборотом в 50 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в штабе управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Донецкой области, деятельность центра была направлена на предоставление субъектам хозяйствования услуг по минимизации налоговых обязательств, а также конвертации безналичных средств в наличность и легализации доходов, полученных преступным путем.

Организаторами преступной группировки оказались два 40-летних жителя г. Донецка, которые ранее к уголовной ответственности не привлекались. В состав группировки входило до десяти активных членов – бухгалтеров, водителей-курьеров, охранников.

Налоговики установили, что в незаконной деятельности руководители конвертационного центра использовали четыре законспирированных офисных помещения в г. Донецке. Все офисы были оборудованы камерами видеонаблюдения, охранными системами, а входные двери – современными электронными замками с использованием чип-карточек.

Для проведения незаконных финансовых операций члены группировки использовали ряд фиктивных субъектов хозяйственной деятельности и текущие расчетные счета, открытые в банковских учреждениях области. Общий оборот средств по этим счетам составил свыше 50 миллионов гривен.

Кроме того, организаторы конвертационного центра незаконно получали на текущие счета указанных предприятий денежные средства за бестоварные операции. После перевода безналичных средств в наличность эти средства использовались для закупки товарно-материальных ценностей. За проведение незаконных операций по переводу безналичных денежных средств в наличность "конвертаторы" получали 4-5 % от сумм соглашений.

Установлено, что услугами преступной группировки систематически или время от времени пользовались руководители более 20 предприятий.

Во время обысков налоговики изъяли из офисных помещений 150 тыс. грн. наличностью, оргтехнику на общую сумму 40 тыс. грн., печати и штампы четырех фиктивных предприятий. Кроме того, наложен арест на расчетные счета, на которых находилось к тому времени почти 300 тыс. грн.

В отношении руководителей преступной группировки возбуждено уголовное дело. Решается вопрос о привлечении к ответственности руководителей предприятий, которые пользовались услугами конвертационного центра. Следствие продолжается.