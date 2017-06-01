Город Днепр на 250 лет старше, чем считалось - историки

Город Днепр оказался на 252 года старше, чем считалось до этого. О новых находках во время археологических раскопок сообщили историки. Исследования проводились на территории, где ранее располагался старинный город Старая Самарь. Сейчас это поселок Шевченко в Самарском районе Днепра.

Читайте такжеВ Днепре проверили все три городских пляжа: вода чистая, скоро можно будет купатьсяКак сообщает пресс-служба ОГА, найденные артефакты позволяют говорить, что Старая Самарь, предшественница города Днепра, была основана в 1524 году. Есть более древние находки, но они единичны. Историки предполагают, что эти предметы могли оставить люди, которые проходили в этих местах, но не жили там. Непрерывное проживание казаков в Старой Самаре четко прослеживается с 1524 года.

«Мы нашли торговые пломбы. Казачество получало от государства какую-то награду за военную службу. Наверное, это было сукно, из которого шили. На каждый свиток ткани вешали пломбу из свинца. На печати было написано, из какого города привозили это сукно и в каком году оно произведено. Мы имеем несколько таких пломб. Они дают нам основания утверждать, что с 1524 года на этом месте существовало казацкий городок», – отметила историк Ирина Ковалева. Первые раскопки в поселке Шевченко начали проводить в 2003 году.

Тогда археологи исследовали Богородицкую крепость, построенную на тех землях в 1688 году. Однако во время исследований историки наткнулись на древние культурные слои, которые относились к другой эпохе. Тогда археологи начали искать доказательства того, что казаки заселили эти земли еще до построения Новобогородицької крепости. Ученые обратились и к архиву, в котором отыскали грамоту, которая якобы принадлежала Стефану Баторию и датировалась XVI веком. В ней было сказано, что земли от Орели вверх и до ногайских степей вниз по Днепру принадлежат казакам, которые живут на левом берегу, в старинном городке Самарь с перевозом. Найдены пломбы и монеты свидетельствовали о правдивости этой информации. Кроме того, историки нашли перевез, о котором говорится в грамоте.

«Эта территория очень давно является своеобразным коммуникативным гнездом, ведь здесь протекает Днепр и в него впадает Самара. Чуть ниже – пороги. Это давало кораблям возможность здесь остановиться, перегружаться. Кроме того, через территорию нашего города пролегало несколько сухопутных путей. Здесь были удобные места для перевозов через реки. На Самаре была переправа на юг, в Крымское ханство. Вокруг перевозов возникали поселения для их обслуживания. А поскольку тут еще и собирали пошлину, деньги надо было охранять. Поэтому возникали крепости», – пояснил директор Института истории Днепра Олег Репан.

Историки говорят, что год основания Екатеринослава – 1776 – навязанный еще Российской империей. Сейчас же важно, чтобы история города стала полной и учитывала казацкий период.

«Я подготовил проект решения о признании 1524 года годом основания нашего города. Но мэр вынесет этот вопрос на сессию только тогда, когда будет понятно, что общество это поддерживает», – подытожил директор КП «Агентство развития Днепра» Владимир Панченко.