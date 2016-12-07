В Днепре открыли мемориальную доску в честь поэта Галича (фото)

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Днепровской горсовета, в торжественном открытии принял участие Днепровский городской голова Борис Филатов.

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Памятный знак установлен в центре города на ул. Староказацкая, 74, на доме, где в раннем детстве жил поэт. Мероприятие приурочено к проведению в городе I Международного фестиваля авторской песни «Облака» имени Александра Галича, который проходит в рамках программы Бориса Филатова «Культурная столица».

Сегодня в 19 часов в Днепре также состоится гала-концерт фестиваля, в котором примут участие барды из Украины, России и Израиля.

Справка УНИАН. Александр Аркадьевич Галич (Гинзбург) родился в Екатеринославе (ныне Днепр) 19 октября 1918 года в семье служащих. Он прожил в городе два года, затем семья переехала в Севастополь, а в 1923 году – в Москву, где Александр Гинзбург прожил до эмиграции. Галич – творческий псевдоним, составленный из букв фамилии, имени и отчества. По пьесам Галича шли спектакли во многих театрах Советского Союза. Он написал сценарии к известным фильмам «Верные друзья», «На семи ветрах», «Дайте жалобную книгу», «Бегущая по волнам». Александр Галич – основоположник жанра сатирической политической песни в СССР, открыто критиковал преследование инакомыслящих и образ жизни представителей власти.