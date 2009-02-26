Как выкручиваются украинские металлурги

Предприятия горно-металлургического комплекса Украины оптимизируют собственные расходы, пишет еженедельник «Комментарии», проанализировав ситуацию на ведущих производствах Днепропетровской области.

По данным источников “Комментариев”, у ГМК сегодня существует два наиболее распространенных способа экономии средств.

Первый - суточное варьирование производственным процессом. Из-за того, что производственные мощности основных горно-обогатительных комбинатов Днепропетровской области (Южный, Северный, Центральный, Новокриворожский ГОК и др.) загружены на 55-60%, они имеют возможность работать преимущественно в ночное время, когда цена на электроэнергию в пять-шесть раз дешевле. Хотя, в этом случае, отмечает еженедельник, владельцы предприятий не только не ведут речи о повышении зарплаты (ведь работа в ночную смену оценивается дороже), но и уже четвертый месяц приучают людей к тому, чтобы забыть о премиях. Такое решение мотивируется просто: премия выплачивается только в случае выполнения производственного плана.

Второй вариант экономии денег - временное перепрофилирование собственного трудового коллектива. Ведь из-за снижения производственной нагрузки на предприятие автоматически снижается нагрузка на рабочих. И для того, чтобы убить сразу двух зайцев - не сокращать людей, тем самым не вызывая на себя бурю социально-политических проблем, и при этом сэкономить деньги - руководство предприятий отказывается от услуг подрядчиков, привлеченных для реализации инвестиционных программ, и завершает начатые работы самостоятельно.

При этом руководство горнорудных предприятий желает озвучивать более мягкую форму экономии средств. “Мы сегодня занимаемся оптимизацией расходов, которые, в первую очередь, не касаются основного производства. Было принято решение об отмене всех привилегий руководящего состава предприятия. Уже издан приказ о создании фонда по защите работников от последствий экономического кризиса. Распределять средства из этого фонда будут уполномочены члены профсоюза металлургов и горняков Украины”, - заявил недавно генеральный директор “СевГОК” и “ЦГОК” Евгений УДОД.

Приблизительно такую же модель применяют на “АрселорМиттал Кривой Рог”, где в конце прошлого года создали собственный цех по производству взрывчатки, чтобы сэкономить на услугах производителей этой продукции. Правда, пока эта попытка предприятия не увенчалась успехом из-за того, что Госгорпромнадзор не дает разрешения на работу этого цеха. По неофициальной версии, пишут «Комментарии», несговорчивость инспекции обусловлена нежеланием производителя взрывчатки - “Кривбассвзрывпрома” потерять крупного клиента.

Однако такое состояние дел в ГМК Днепропетровской области можно считать временным.

«Многие предприятия ГМК уже сейчас работают на грани рентабельности. Если потребительская ситуация будет ухудшаться и дальше, то во втором квартале они будут работать с отрицательной рентабельностью. Это означает, что тогда могут стать актуальными ранее разработанные антикризисные предложения предприятий”, - сообщил “Комментариям” источник в Днепропетровской ОГА. Речь идет о том, что на некоторых предприятиях уже существуют программы перехода на сокращенную рабочую неделю, а также сокращения заработной платы (в основном - за счет снижения премий). И в ближайшее время они могут взяться за их реализацию.