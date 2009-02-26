Завтра в Украине - снег и гололедица

Завтра в Украине ожидается небольшой снег и мокрый снег, в Карпатах умеренные осадки, в западных областях местами налипание мокрого снега, в Крыму днем мокрый снег с дождем, в южных и восточных областях без существенных осадков.

На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью 0-5° мороза, в восточной части и в центральных областях 5-10° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла; в Карпатах ночью 3-8° мороза, днем 0-5° мороза.

В Киеве и области в пятницу облачно с прояснениями. Небольшой снег и мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температура в Киеве ночью 1-3° мороза, днем 0-2° тепла, по области ночью 0-5° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла.