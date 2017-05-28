Солистка группы ONUKA охарактеризовала свое выступление на Евровидении-2017 (видео)

Солистка группы ONUKA Наталья Жижченко в программе "Рандеву" рассказала о своем отношении к Евровидению и победе над своим скептицизмом.

"С моим скептическим отношением к Евровидению выступить там с таким треком – это была победа над самой собой и над своим скептицизмом. Мне кажется, что моя судьба стоит там, курит где-то и улыбается", – сказала девушка в интервью 5 каналу.

Она также рассказала, что после выступления на Евровидении ездила в Чернобыльскую зону, чтобы перезагрузиться.

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Солистка группы ONUKA также объяснила, нужно ли давать концерты во время войны.

"Кое-кто говорит, вот у нас война. Как давать концерты. И их надо давать. Потому что не будет концертов – не будет жизни. И для души ничего не будет. Просто можно сразу застрелиться, лечь и умереть... Мне кажется, что любые революционные события они порождают взрыв музыкальный, артистический. Можно по истории посмотреть, что все эти события выступают катализатором того, что появляются новые артисты, релизы, художники и такой всплеск творчества происходит. Вот сейчас он у нас точно происходит. У нас очень сложное положение в стране, но люди все равно покупают билеты... Аншлаги у артистов. То есть то, что культурная революция произошла и продолжает происходить, это 100%", – отметила певица.

Как сообщал УНИАН, после взрывного выступления на Евровидении ONUKA попала в европейские чарты iTunes.