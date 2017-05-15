После взрывного выступления на Евровидении ONUKA попала в европейские чарты iTunes

Ната Жижченко со своим проектом ONUKA выступила на сцене "Евровидения" в качестве приглашенного гостя. «Megamix» группы и оркестра НАОНИ был одним из самых запоминающихся моментов вечера, пишет Karabas Live.

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Последний мини-альбом ONUKA «Vidlik» попал в чарты iTunes нескольких стран. Великобритания — #26, Швейцария — #28, Франция — #19, Германия — #11.

Крупный британский музыкальный журнал NME написал: «После задницы и до объявления победителя, выступала электро-фолк группа ONUKA. Они почти украли все шоу своим убийственным миксом традиционного фолка, горнов и серьезных техно-вайбов. 12 очков от нас».

Украинцы, смотревшие трансляцию на «Первом национальном», выступление ONUKA не увидели - вместо него показали рекламу.