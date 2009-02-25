В Украине появилась первая антиколлекторская ассоциация

В Украине создана первая антиколлекторская ассоциация «Ваша надежда», к которой готовы присоединится шесть антиколлекторских организаций из разных регионов.

Об этом сообщил глава Ассоциации антиколлекторов и правозащитников Украины «Ваша надежда» Федор ОЛЕКСЮК сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, антиколлекторы обращались к министру внутренних дел Украины Юрию ЛУЦЕНКО с просьбой посодействовать в оперативном реагировании на заявления пострадавших от действий коллекторов и банков. В частности, Ф.ОЛЕКСЮК отметил, что на сегодняшний день заявление о незаконности их действий (коллекторов и банков – УНИАН) может быть передано в органы МВД в течение нескольких минут после обращения к антиколлекторам.

Антиколлекторская ассоциация также предлагает заемщикам банков, в случае направленных против них незаконных действий коллекторских агентств или банковских работников, немедленно подавать заявление в суд и этим приостанавливать давление на заемщиков.