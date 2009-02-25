Курс доллара в обменниках Киева

Средний курс покупки доллара в украинских банках сегодня повысился на 1,3%, по сравнению с 24 февраля, – до 9,24 грн., продажи – на 1,6%, до 9,66 грн. Об этом сообщает Finance.ua.

Средний курс покупки евро в коммерческих банках Украины сегодня увеличился на 1,7% по сравнению с 24 февраля – до 11,73 грн., продажи – на 1,7%, до 12,53 грн.

Средний курс покупки российского рубля по Украине повысился на 3% по сравнению с 24 февраля – до 0,2298 грн., продажи – на 2%, до 0,2685 грн.

Средний курс покупки американской валюты в коммерческих банках Киева сегодня увеличился на 0,8% по сравнению с 24 февраля – до 9,29 грн., продажи – на 1,1%, до 9,65 грн.

Евро в столице покупают в среднем по 11,83 грн. (почти на 1,3% дороже, чем 24 февраля), продают – по 12,46 грн. (на 1,2% дороже).

Комбанки столицы покупают российские рубли в среднем по 0,2336 грн. (курс повысился на 3% по сравнению с 24 февраля), продают – по 0,2755 грн. (на 3,8% дороже).

Курс валют, установленный на сегодня в банках Киева:

«Диамантбанк»: доллар США – 9,40/9,70 грн., евро – 11,80/12,50 грн., рубль – 0,225/0,28 грн.;

«Финансовая инициатива»: доллар США – 9,30/9,75 грн., евро – 11,85/12,65 грн., рубль – 0,235/0,275 грн.;

«Трансбанк»: доллар США – 9,30/9,80 грн., евро – 11,90/12,40 грн., рубль – 0,24/0,27 грн.

Официальный курс гривни по отношению к доллару США на сегодня составляет 7,70 грн., к евро – 9,82751 грн., к российскому рублю – 0,21374 грн.