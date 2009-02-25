Мировые цены на нефть значительно повысились
01:05, 25 февраля 2009Общество
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Завершились биржевые торги
Цены мирового рынка на нефть по итогам торгов 24 февраля на ведущих нефтяных биржах значительно повысились.
Официальные цены нефтяных фьючерсов апрельской поставки составили:
- в Лондоне на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 42,50 (+1,51) долл./барр.;
- в Нью-Йорке на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 39,96 (+1,52) долл./барр.
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