Вслед за молоком и мясом Россия берется за украинский алкоголь
...и будет проверять по своим стандартам
Роспотребнадзор решил проверить алкогольную продукцию украинского производства на соответствие российским стандартам.
Как сообщает радио «Эхо Москвы», главный санитарный врач России Геннадий ОНИЩЕНКО дал распоряжение региональным управлениям Роспотребнадзора приступить к мониторингу соответствия украинского алкоголя требованиям российских стандартов.
Особое внимание управления Роспотребнадзора должны обращать на поставщиков и производителей, которые раньше на российском рынке не работали.
При проверках санитарные врачи, в первую очередь, должны будут определять происхождение сырья, которое используется при производстве продукции, технологические возможности предприятий, а также соответствие алкоголя требованиям безопасности.
Ранее Г.ОНИЩЕНКО заявил, что на российском рынке появились спиртосодержащие жидкости, которые были произведены в Молдове, а затем при помощи реэкспортной схемы через Украину доставлены в Россию.
Он также обращал внимание на то, что объемы поставок алкогольной продукции от уже известных украинских производителей резко возросли.
Как сообщал УНИАН, весной Россия запретила импорт спиртосодержащих жидкостей в Россию из Грузии и Молдовы как несоответствующих санитарно-эпидемиологическим нормам.