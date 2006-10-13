Откроется первая специализированная выставка Winter Sport eXtreme 2006
Компания «Данко и К» приглашает Вас посетить первую специализированную выставку Winter Sport eXtreme 2006 , которая пройдет 26-29 октября 2006 года в выставочном комплексе «КиевЭкспоПлаза» , Украина,
г. Киев, ул. Салютная, 2б (м. Нивки).
Тематические направления выставки:
· Снаряжение и аксессуары для всех видов лыж,
· Снаряжение и аксессуары для сноуборда,
· Снаряжение и аксессуары для коньков,
· Снаряжение и аксессуары для горного туризма,
· Экипировка OUTDOOR,
· Горноспасательное оборудование,
· Горнолыжные курорты и их инфраструктура,
· Специализированная зимняя техника,
· Гостиничный сервис,
· Спортивно-туристическая пресса
Программа мероприятий на выставке:
· Показ зимней коллекции от Байк-про Спорт; Rider Distribution LTD
· Показательные выступления по скалолазанию, проводит Федерация Скалолазов и альпинистов Украины;
· Джибинг;
· Показательные выступления на батуте на сноубордах/горных лыжах;
· Конкурсы для посетителей с призами от участников выставки: AVI THULE, BUFF, Журнала «Вокруг Света», Журнала Mobile News, Дивосвит, Brenda Sport, Экспедиция-Украина, ТК «Ялынка», «Atomic»
· Розыгрыш главных призов для посетителей: сноубордический и горнолыжный комплекты от компании ELAN