Откроется первая специализированная выставка Winter Sport eXtreme 2006

Компания «Данко и К» приглашает Вас посетить первую специализированную выставку Winter Sport eXtreme 2006 , которая пройдет 26-29 октября 2006 года в выставочном комплексе «КиевЭкспоПлаза» , Украина,

г. Киев, ул. Салютная, 2б (м. Нивки).

Тематические направления выставки:

· Снаряжение и аксессуары для всех видов лыж,

· Снаряжение и аксессуары для сноуборда,

· Снаряжение и аксессуары для коньков,

· Снаряжение и аксессуары для горного туризма,

· Экипировка OUTDOOR,

· Горноспасательное оборудование,

· Горнолыжные курорты и их инфраструктура,

· Специализированная зимняя техника,

· Гостиничный сервис,

· Спортивно-туристическая пресса

Программа мероприятий на выставке:

· Показ зимней коллекции от Байк-про Спорт; Rider Distribution LTD

· Показательные выступления по скалолазанию, проводит Федерация Скалолазов и альпинистов Украины;

· Джибинг;

· Показательные выступления на батуте на сноубордах/горных лыжах;

· Конкурсы для посетителей с призами от участников выставки: AVI THULE, BUFF, Журнала «Вокруг Света», Журнала Mobile News, Дивосвит, Brenda Sport, Экспедиция-Украина, ТК «Ялынка», «Atomic»

· Розыгрыш главных призов для посетителей: сноубордический и горнолыжный комплекты от компании ELAN