Предприниматели против кредитной политики НБУ

В Донецке у здания областного управления Национального банка Украины около сотни предпринимателей приняли участие в акции протеста против кредитной политики НБУ.

Как передает корреспондент УНИАН, организаторы акции сообщили, что из-за экономического и банковского кризиса их бизнес практически остановился.

"Мы попали в депозитное рабство, многие из нас имеют проблемы с возвратом валютных кредитов. Дело уже дошло до суда", - сказали организаторы акции.

По их словам, в частности, банки требуют возврата кредитов по "нереальному" курсу доллара, и у предпринимателей нет на это средств.

Участники акции привязали к дереву чучело "заемщика, который уже повесился", держали в руках флаги общественного объединения "Захист" и плакаты с лозунгами: "Даешь курс 5,05!", "Верните наши деньги!", "Даешь кредитные каникулы!", "Требуем мораторий на изъятие залогового имущества!", Не смейте забирать наше жилье!", "НБУ, снизь процентную ставку!" и другие. Также предприниматели скандировали "Ганьба НБУ!", "Трусы, откройте двери и возьмите наши требования!".

Протестующие также собирали подписи в поддержку "Меморандума относительно совместных действий между НБУ и коммерческими банками о решении проблемных вопросов в банковской системе Украины".

Участники акции ждали, что из здания облуправления НБУ к ним кто-нибудь выйдет, однако этого в течение часовой акции не произошло.

Как сообщал УНИАН, сегодня подобные акции протеста заемщиков банков прошли в Киеве и других городах Украины.