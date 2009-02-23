«Беркут» извинился перед пострадавшей семьей крымских татар

Милиция Крыма заявляет, что не имела намерения нападать на семью крымских татар в поселке Мирное, а проводила операцию по задержанию находящегося в розыске преступника.

Об этом идет речь в переданном УНИАН заявлении Отдела по связям с общественностью Главного управления МВД в АР Крым об операции захвата 22февраля 2009 года в п. Мирное Симферопольского района.

Участковым инспектором милиции Симферопольского райотдела, обслуживающим п.Мирное, около полуночи 21 февраля с. г. была получена информация о нахождении на территории одного из домовладений поселка лица, разыскиваемого за совершение ряда тяжких преступлений.

Находящийся в розыске преступник, 1960 года рождения, ранее судимый, 15 февраля текущего года под угрозой применения обреза охотничьего ружья совершил захват 23-летней дочери своей бывшей сожительницы, вывез ее в неизвестном направлении на автомобиле «Фольксваген-Пассат», и, угрожая по телефону ее матери, потребовал за возвращение дочери денежные средства, сообщает Отдел по связям с общественностью милиции Крыма.

С момента совершения преступления сотрудники милиции активно приступили к поиску похитителя и его заложницы. 17 февраля в Симферополе была обнаружена автомашина, используемая для совершения преступления. Проверялись адреса возможного нахождения злоумышленника, «прочесывалась» территория самовольно захваченных участков вблизи п.Мирное и ул. М.Жукова в г.Симферополе.

Двое жителей поселка, которые лично знали подозреваемого, заявили, что около 23.00 21 февраля видели и уверенно опознали его во дворе одного из домостроений, и готовы на месте указать сотрудникам милиции данный адрес.

На основании имеющейся информации и с учетом того, что преступник вооружен огнестрельным оружием, для осуществления его задержания на место была вызвана группа захвата спецподразделения «Беркут», объясняют в крымском главке милиции.

В час ночи 22 февраля в ходе операции захвата для дезориентации преступника спецназом была применена светошумовая граната, которая была брошена в пустую комнату. Хозяин домовладения, 1950 года рождения, предпринял попытку выбросить спецсредство на улицу. В результате взрыва мужчина получил серьезное ранение кисти левой руки. В доме и на прилегающей территории разыскиваемый преступник обнаружен не был.

Руководство Главного управления МВД Украины в Автономной Республике Крым приносит свои извинения пострадавшему и членам его семьи.

ГУ МВД Украины в Крыму совместно с прокуратурой по данному факту проводится соответствующая проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка действиям каждого сотрудника, участвовавшего в проведении операции.

Как сообщал УНИАН, 22 февраля Меджлис крымскотатарского народа распространил заявление о нападении сотрудников спецподразделения «Беркут» на семью крымских татар в поселке Мирный Симферопольского района Крыма.