Налоговики разоблачили реализаторов металлолома

Сотрудники налоговой милиции Ривненской области выявили уклонение от уплаты налогов на сумму почти 1 млн. грн. директором одного из обществ с ограниченной ответственностью, которое занимается заготовкой и реализацией металлолома.

Как сообщил корреспонденту УНИАН начальник Управления налоговой милиции ГНА в Ривненской области Николай ГОРДИЙЧУК, такое уклонение от уплаты налогов и другие нарушения налогового законодательства выявлены во время отработки субъектов хозяйственной деятельности, отнесенных к категории «налоговых ям».

В частности, установлено, что этот предприниматель занизил налог на прибыль предприятий в сумме 616,1 тыс. грн., на 136,2 тыс. грн. занизил суммы налога на добавленную стоимость, а также не оплатил в бюджет налог с доходов физических лиц в сумме 133,6 тыс. грн., в связи с чем уклонился от уплаты налогов на общую сумму 885,9 тыс. грн.

Следователи налоговой милиции возбудили в отношении директора названного общества уголовное дело по ст. 212 Уголовного кодекса Украины («преднамеренное уклонение от уплаты налогов и сборов»).

Проведены также оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на документирование противоправных действий как служебных лиц ООО, так и связанных с ним субъектов хозяйственной деятельности, в частности, частного предприятия ”Е”, которое является контрагентом общества.

Во время обыска в автомобиле директора фирмы обнаружено 600 тыс. наличности, которые были получены им от представителей конвертационного центра за реализованный неучтенный металлолом для металлургических комбинатов Луганской и Днепропетровской областей и для проведения теневых расчетов при заготовке металлолома.

Кроме того, работники подразделений налоговой милиции провели осмотры на пунктах приема металлолома ЧП на территории области, в ходе которых установлены факты заготовки металлолома черных металлов без соответствующих лицензий на данный вид деятельности, в результате чего изъято 17,5 тонн металлолома на сумму 12,25 тыс. грн.