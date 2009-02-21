Если слушать МВФ, ВВП упадет до минус 8-10%

Внутренний валовой продукт может упасть до минус 8-10%, если государственный бюджет на 2009 год будет сформирован в соответствии с требованиями Международного валютного фонда.

Такое мнение во время программы «Шустер Live» на телеканале «Украина» выразил народный депутат от БЮТ Сергей СОБОЛЕВ.

«Это означает реальное недополучение в бюджете как минимум около 40 млрд. грн. Это означает, что мэры городов, центральный бюджет не получат еще как минимум 40 млрд. грн., которые сегодня есть в этом бюджете», - сказал он.

По словам С.СОБОЛЕВА, он не разделяет оптимизма тех, кто считает, что после внесения изменений в госбюджет ситуация в государстве будет меняться к лучшему.

«Все, кто надеется, что если 1 мая бюджет, который будет внесен, что-то добавит, то для этого нужно принять хотя бы десяток законов, которые действительно добавят (средств) в бюджет», - убежден народный депутат.

С.СОБОЛЕВ отметил, что на сегодняшний день вносятся лишь предложения о том, как израсходовать расходную часть бюджета, но не предлагаются источники его наполнения.

Справка УНИАН. Международный валютный фонд 5 ноября 2008 года одобрил решение о выделении Украине стабилизационного кредита в объеме 16,43 млрд. долларов США для укрепления доверия в финансовом секторе и помощи экономике страны, пострадавшей от мирового финансового кризиса.

В ноябре 2008 года Украина получила первый транш кредита в размере 4,5 млрд. долларов.

Вместе с тем в феврале этого года МВФ выдвинул руководству Украины требование ограничить дефицит госбюджета.

Как заявил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, МВФ не предоставил Украине второй транш кредита из-за отказа правительства вносить изменения в государственный бюджет на 2009 год.

20 февраля премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО допустила внесение изменений в государственный бюджет на 2009 год в мае.