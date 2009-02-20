Десне угрожают сточные воды из черниговской канализации

Оперативные службы КП "Черниговводоканал" пытаются локализовать аварию на канализационном коллекторе.

Об этом сообщил УНИАН заместитель начальника коммунального предприятия Григорий КОЛОМИЙЧУК.

По его информации, авария произошла около 21 часа 19 февраля на канализационном коллекторе вблизи мазутохранилища.

Канализационный коллектор поврежден на участке около 50 м. Диаметр труб – 1400 мм. Выхода стоков на поверхность пока нет, однако есть просачивание в отдельных местах. Не исключено попадание неочищенных стоков в Десну.

На данный момент продолжается ликвидация аварии. Для ее устранения, по подсчетам предприятия, нужно около 500 тыс. грн.