Памятник Ленину установят на новом месте в Черкассах

Демонтированный памятник Ленину в Черкассах установят на новом месте в ближайшее время.

Об этом заявил сегодня во время прямого эфира в программе „Свобода слова” на областном государственном телеканале „Рось” Черкасский городской председатель Сергей ОДАРИЧ.

По его словам, в ближайшее время начнется установление памятника Владимиру Ленину на главной аллее в парке „Победа”.

Мэр заявил, что «все вопросы с экологической инспекцией уже решены, и в ближайшее время начнутся работы по установлению демонтированного с центральной площади памятника».

Как сообщал УНИАН, памятник В.Ленину в Черкассах был демонтирован с центральной площади города в ночь с 27 на 28 ноября 2008 года согласно решению исполнительного комитета. Во время демонтажа памятник, упав на землю, раскололся на части.

Тогда С.ОДАРИЧ пообещал в недельный срок восстановить памятник на главной аллее в парке „Победа”. Однако 25 декабря 2008 г. заместитель Черкасского городского председателя Сергей ГУРА сообщил, что сооружать памятник в парке „Победа” запрещает Черкасское областное управление экологии, поскольку парк является природоохранной зоной.