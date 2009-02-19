Суд запретил Херсонгазу отключать Херсонскую ТЭЦ
Газовщики удивились...
Херсонский областной хозсуд сегодня своим решением запретил ОАО «Херсонгаз» отключать от газоснабжения ОАО «Херсонская ТЭЦ».
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил председатель правления ОАО «Херсонгаз» Альберт ЗАНГИЕВ.
«Это был предсказуемый результат – суд, ссылаясь на Закон Украины «Об теплоснабжении» поддержал требование ТЭЦ и запретил нам отключать газ в отопительный период. Почему-то суд не обратил внимание на то, что сегодня долг ТЭЦ за потребленный газ уже превышает 35 млн. грн. » - сообщил А.ЗАНГИЕВ.
Также А.ЗАНГИЕВ подтвердил намерение «Херсонгаза» обжаловать данное решение суда.
Как сообщал УНИАН, 5 февраля ОАО «Херсонгаз» официально предупредило теплогенерирующие предприятия Херсона об отключении их от газоснабжения в связи с наличием больших задолженностей за ранее потребленный газ, а также в связи с отсутствием лимитов от НАК «Нафтогаз Украины» на его потребление. После предупреждения ОАО «Херсонская ТЭЦ» обратилось в суд с требованием запретить «Херсонгазу» отключать предприятие от газоснабжения в отопительный период.
На сегодняшний день общий долг тепловых предприятий Херсона составляет 55,5 млн. грн, в то время как потребители должны этим предприятиям более 65 млн. грн.