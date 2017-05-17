Дело ривненской "янтарной мафии" во главе с экс-заместителем прокурора области передали в суд

Уголовное дело о «янтарной мафии» в Ривненской области во главе с экс-заместителем прокурора области передано в Печерский райсуд Киева. Об этом на своей странице в Facebook написал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

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«Досудебное следствие о ривненской янтарной мафии во главе с экс-заместителем областного прокурора завершено. Дело передано в Печерский суд», - сообщил Луценко.

Как сообщал УНИАН, 4 июля 2016 года во время масштабной спецоперации в Ривненской области разоблачили и задержали членов преступной организации, которая занималась незаконными сделками по добыче янтаря.

Возглавляли преступную схему первый заместитель прокурора Ривненской области и подполковник контрразведки местного управления СБУ, сотрудники СБУ, действующие и бывшие сотрудники полиции, а также представители криминалитета. Всего в преступную организацию входило более 30 человек.

Среди подозреваемых - бывший руководитель Сарненской местной прокуратуры Ривненской области, бывший начальник Дубровицкого отдела Сарненской местной прокуратуры Ривненской области, бывший работник Управления по борьбе с организованной преступностью Главного управления МВД Украины в Житомирской области, отстраненная от должности следователь следственного управления Главного управления Нацполиции в Ривненской области и другие.

За время досудебного расследования проведено 183 обыска, в ходе которых выявлены наличные средства, драгоценности из золота, оружие, янтарь различных фракций, средства для добычи янтаря, черновая бухгалтерия и схема распределения средств; проведено более 200 негласных следственных (розыскных) действий.

К уголовной ответственности привлечен 31 человек, из них в отношении 25 человек суды вынесли обвинительные приговоры, которые вступили в законную силу