Операция "Янтарь": в Ривненской области задержали прокурора
В Ривненской области в рамках спецоперации "Янтарь" задержан сарненский прокурор и двое организаторов незаконной добычи "солнечного" камня.
Об этом сообщается на странице министра внутренних дел Арсена Авакова в Facebook.
"Сегодня, 12 сентября, следователи Главной военной прокуратуры ГПУ и оперативники департамента защиты экономики Национальной полиции и Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ совместно с бойцами подразделения спецназначения КОРД задержали еще одного прокурора и двух организаторов незаконной добычи янтаря", - говорится в сообщении.
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Как сообщал УНИАН, 4 июля в ходе масштабной спецоперации в Ривненской области разоблачили и задержали членов преступной организации, которая занималась незаконными сделками по добыче янтаря.
Возглавляли преступную схему первый заместитель прокурора Ровенской области и подполковник контрразведки местного управления СБУ, сотрудники СБУ, действующие и бывшие сотрудники полиции, а также представители криминалитета. В общем в преступную организацию входили 32 человека.