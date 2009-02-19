Доллар на межбанке подскочил до 8,440/8,485

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 8,2700/8,3700, к 12:00 цены выросли до 8,4400/8,4850.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2280/0,2325, а к 12:00 цены поднялись до 0,2345/0,2375. В России курс доллар-рубль вырос, и к 12:00 установился на уровне 35,8100 (-0,5600).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,2633/34, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,4455/10,5775, к 12:00 цены ушли вверх 10,6765/10,7475.