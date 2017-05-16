Осужденный в РФ крымский татарин Зейтуллаев снова объявил голодовку

Незаконно осужденный в России к 12 годам заключения крымский татарин Руслан Зейтуллаев снова объявил голодовку. Об этом адвокат Эмиль Курбединов сообщил в Facebook.

Он сообщил, что навестил Зейтуллаева в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону.

«Он держится отлично, настроение и настрой решительные! Здоровье пришло в норму!», - отметил адвокат.

Он также сообщил, что в ближайшее время будут отправлены и размещены обращения Зейтуллаева.

Также, по информации адвоката, с сегодняшнего дня Зейтуллаев начал очередную бессрочную голодовку в знак протеста против вынесенного ему приговора и продолжающихся репрессий крымских татар и гражданских активистов.

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Кроме того, адвокат сообщил, что сотрудникам консульства Украины под различными надуманными предлогами не дают возможности увидеться с Зейтуллаевым.

Также Курбединов сообщил, что его подзащитный инициирует отказ от российского гражданства.

Как сообщал УНИАН, Северо-Кавказский окружной военный суд 7 сентября 2016 года признал Зейтуллаева виновным в «участии в террористическом сообществе» и приговорил его к 7 годам лишения свободы. Российская прокуратура обжаловала это решение в Верховном суде России, и дело было вновь направлено в Северо-Кавказский окружной военный суд на пересмотр. Следственные органы настаивали, чтобы Зейтуллаев был признан не участником, а организатором террористической группы. Соответствующая статья Уголовного кодекса РФ предусматривает санкцию от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Организация «Хизб ут-Тахрир» признана террористической и запрещена в России. Москва насаждает этот запрет и в оккупированном Крыму.

26 апреля 2017 г. суд приговорил Зейтуллаева к 12 годам заключения.