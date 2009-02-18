На шахте им. «Известий» частично выплатили долги по зарплате

Горняки шахты имени Газеты «Известия» ДП «Донбассантрацит» (г. Красный Луч, Луганская область) решили не возобновлять акцию протеста, приостановленную до сегодняшнего дня, 18 февраля. Шахта работает в обычном режиме.

Как сообщил в интервью УНИАН председатель территориального комитета Профсоюза работников угольной промышленности ДП «Донбассантрацит» Славко КУБАРЕВ, после акции протеста горнякам шахты им. Газеты «Известия» выплачено еще 20% декабрьской зарплаты (11,7 млн. грн.), и на сегодняшний день задолженность за этот месяц закрыта на 65%.

По его словам, декабрьский фонд оплаты труда в целом по предприятиям «Донбассатрацита» составлял 45 млн. 284 тыс. грн. До акции протеста горнякам в счет декабрьской зарплаты было выплачено 17,6 млн. грн., или 45%.

Как сообщал УНИАН, 14 февраля после четвертой и первой смены на поверхность не поднялись 18 горняков шахты имени Газеты «Известия» ДП «Донбассантрацит». Забастовщики требовали погасить задолженность по зарплате за декабрь прошлого года и январь текущего. За декабрь им выплатили лишь 45% заработанного, а за январь - около 40%.

В тот же день, после 15 часов, после переговоров с руководителями ДП «Донбассантрацит» при участии заместителя министра угольной промышленности, который срочно прибыл на шахту, акция была приостановлена до 18 февраля 2009 г. Во время переговоров забастовщикам было обещано погасить долг за декабрь именно к этой дате.