Они прессовали: Скрипка рассказал о звонке псевдо-Авакова и почему разговаривал на русском

Украинский музыкант, лидер группы "ВВ" Олег Скрипка до сих пор с ужасом вспоминает, как его разыграл российский пранкер, выдав себя за министра внутренних дел Украины Арсена Авакова и рассказал, почему разговаривал с псевдо-министром на русском языке, пишет ТСН.

Музыкант пояснил, что ему звонили якобы из МВД Украины перед звонком псевдо-Авакова и приказали, чтобы Скрипка разговаривал исключительно на русском.

"Мне перед этим позвонили и приказали строго: "Вы должны разговаривать на русском языке, иначе мы вас накажем". Якобы из кабинета Авакова позвонили, что, мол, мы на вас подаем в прокуратуру. Мы вам приказываем говорить на русском языке", - сказал Скрипка.

Музыкант также заявил, что пранкеры воспользовались шоковым состоянием музыканта и напугали его. В то же время, лидер группы «ВВ» рассказал, что узнал о том, что на него подают в прокуратуру из соцсетей.

"Это был шок. Они воспользовались шоком. У меня была передача на радио, у меня в гостях как раз были Dakh Daughters, я прервал эфир, чтобы поговорить с этим псевдо-Авковим. Они прессовали, просто напугали, что мы на вас подаем в прокуратуру, я почитал, что на меня действительно подают в прокуратуру. В соцсети появилась эта информация. Поэтому я, как законопослушный гражданин, должен был разговаривать на русском языке", - прокомментировал Скрипка.

Как сообщал УНИАН ранее, украинский музыкант Олег Скрипка стал участником телефонного розыгрыша после своих заявлений о необходимости создания гетто для людей, которые не могут выучить украинский язык. Запись разговора выложил в YouTube российский пранкер Алексей Столяров (Лексус), который представился в разговоре со Скрипкой главой Министерства внутренних дел Украины Арсеном Аваковым.

"Я перед вами извиняюсь. Извиняюсь перед всеми русскоязычными, кто на других языках разговаривает. И за себя, и за тех, кто все это срежиссировал. Я думаю, что задача этих людей - чтобы мы с вами поссорились, чтобы очень много людей поссорилось", - сказал музыкант "Авакову".

Ранее Скрипка прокомментировал скандал вокруг его интервью накануне, где он заявил о том, что нужно создать "гетто" для тех, кто неспособен выучить украинский язык. Он заявил, что "жонглеры" словами и "патологоанатомы" смысла выдернули и препарировали слово "гетто". На самом деле, по словам Скрипки, именно русские создали привилегированные условия для развития своего языка..