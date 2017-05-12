Выступления победителей второго полуфинала Евровидения-2017 (видео)

Второй полуфинал Евровидения-2017 определил всех участников финальной части конкурса.

В этот вечер из 18 участников второго полуфинала 10 конкурсантов получили путевку в финал, который состоится 13 мая на сцене международного выставочного центра в Киеве.

Предлагаем поближе познакомиться с победителями второго полуфинала, просмотрев их выступления.

Кристиан Костов - Beautiful Mess (Болгария)

NaviBand - Гісторыя майго жыцця (Беларусь)

Жак Худек - My Friend (Хорватия)

Джоси Папай - Origo (Венгрия)

Аня - Where I Am (Дания)

IMRI - I Feel Alive (Израиль)

Илинка и Алекс Флоря - Yodel It! (Румыния)

JOWST и Александр Уолманн - Grab The Moment (Норвегия)

O'G3NE - Light And Shadown (Нидерланды)

Натан Трент - Running On Air (Австрия)

Как сообщал УНИАН, по результатам первого полуфинала в финал прошли представители Молдовы, Азербайджана, Греции, Швеции, Португалии, Польши, Армении, Австралии, Кипра и Бельгии.

В финале шоу по умолчанию уже присутствуют страны-основательницы конкурса – так называемой "Большой пятерки": Великобритания, Франция, Германия, Испания и Италия – а также Украина, хозяйка «Евровидения».