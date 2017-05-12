Выступления победителей второго полуфинала Евровидения-2017 (видео)
В финале шоу по умолчанию уже присутствуют страны-основательницы конкурса – так называемой "Большой пятерки": Великобритания, Франция, Германия, Испания и Италия – а также Украина, хозяйка «Евровидения».
Второй полуфинал Евровидения-2017 определил всех участников финальной части конкурса.
В этот вечер из 18 участников второго полуфинала 10 конкурсантов получили путевку в финал, который состоится 13 мая на сцене международного выставочного центра в Киеве.
Предлагаем поближе познакомиться с победителями второго полуфинала, просмотрев их выступления.
Кристиан Костов - Beautiful Mess (Болгария)
NaviBand - Гісторыя майго жыцця (Беларусь)
Жак Худек - My Friend (Хорватия)
Джоси Папай - Origo (Венгрия)
Аня - Where I Am (Дания)
IMRI - I Feel Alive (Израиль)
Илинка и Алекс Флоря - Yodel It! (Румыния)
JOWST и Александр Уолманн - Grab The Moment (Норвегия)
O'G3NE - Light And Shadown (Нидерланды)
Натан Трент - Running On Air (Австрия)
Как сообщал УНИАН, по результатам первого полуфинала в финал прошли представители Молдовы, Азербайджана, Греции, Швеции, Португалии, Польши, Армении, Австралии, Кипра и Бельгии.
В финале шоу по умолчанию уже присутствуют страны-основательницы конкурса – так называемой "Большой пятерки": Великобритания, Франция, Германия, Испания и Италия – а также Украина, хозяйка «Евровидения».