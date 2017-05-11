Задержанный в Одессе криминальный авторитет "Гуга" планировал провести сходку - полиция

Задержанный 9 мая в Одессе криминальный авторитет Сергей Глонти (по прозвищу "Гуга") прибыл в город на сходку для распределения сфер влияния.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Одесской области, установлено, что криминальный авторитет организовал встречу с целью перераспределения криминального влияния в сфере квартирных краж и угонов автомобилей в Одессе.

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Получив оперативную информацию о том, что в одном из развлекательных заведений Одессы должна состояться встреча криминальных авторитетов, оперативники Управления уголовного розыска совместно с бойцами спецподразделения "КОРД" и представителями СБУ, выехали по установленному адресу.

В результате "Гуга" был задержан и доставлен в полицейский региональный главк.

"Вора в законе "Гугу" задержали до начала организованной им встречи, не допустив, таким образом, сходку криминальных авторитетов в Одессе", - сообщили в главке.

Отмечается, что 46-летний уроженец Грузии является лицом без гражданства. Он был неоднократно судим по ч. 2 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) и ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

До июня 2016 года мужчина находился в международном розыске. Он был задержан в Киеве и помещен на три месяца в изолятор временного содержания. В настоящее время идет проверка его причастности к ряду преступлений, совершенных на территории города Одессы и Одесской области.

Полицейские передали "Гугу" миграционной службе для установления законности его пребывания на территории Украины.

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Как сообщал УНИАН, 9 мая в Одессе правоохранители задержали криминального авторитета Серго ("Гуга").

Представитель правоохранительных органов сообщил, что Сергей Глонти ("Гуга"), 1971 г. р., – один из авторитетных "воров в законе". Он был неоднократно судим, в том числе за подделку документов, незаконные операции с наркотиками и пр. "Короновали" его в 1995 году, в Москве, в СИЗО №2 "Бутырка".

В июне 2016 года Глонти был задержан сотрудниками столичной полиции по ориентировке венгерских правоохранителей, которые подозревали "Гугу" в мошенничестве с целью незаконного получения гражданства Венгрии.