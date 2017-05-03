Представитель Украины рассказал о тактике O.Torvald на Евровидении-2017

Лидер группы O.Torvald Евгений Галич, которая представит Украину на Евровидении-2017, рассказал, с каким месседжем музыканты идут на конкурс.

Так, например, Джамала говорила, что она победила на Евровидении благодаря тому, что искренне рассказала свою личную историю, передает 112 Украина.

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"Мы хотим вернуть человечеству общение! Чтобы люди перестали тратить время на гаджеты и остальные продукты современных технологий", - отметил Галич главный месседж их выступления на Евровидении.

А вот завоевывать аудиторию конкурса, по словам лидера O.Torvald, они будут своей честностью. "Наша тактика - делать только то, что подсказывают нам наши сердца. И мы помним наш девиз: "Верю – значит могу!" - отметил певец.

Как известно, 62-й конкурс Евровидение пройдет в Киеве с 9 по 13 мая. В нем примут участие исполнители из более 40 стран. Полуфиналы состоятся 9 и 11 мая, финал – 13 мая.