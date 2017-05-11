Евровидение-2017: кто победит во втором полуфинале (рейтинг)

16:14, 11 мая 2017
Общество
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Европейские букмекеры принимают ставки на победителей второго полуфинала конкурса.

фото eurovision.tv

Букмекеры назвали предполагаемую вторую десятку финалистов Евровидения-2017. Согласно рейтингу, первое место занимает Кристиан Костов из Болгарии с песней Beautiful Mess, сообщает Eurovisionworld.

фото eurovisionworld.com

На втором месте разместились участники из Румынии – Илинка и Алекс Флоря с песней Yodel it, а на третьем –  трио OG3NE с песней Lights and Shadows из Нидерландов. Также, по прогнозам, в финал пройдут: Эстония, Дания, Израиль, Венгрия, Австрия, Беларусь и Норвегия.

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Как известно, сегодня состоится второй полуфинал Евровидения-2017. Ранее стала известна первая десятка финалистов Евровидения-2017.

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