Евровидение-2017: кто победит во втором полуфинале (рейтинг)

Букмекеры назвали предполагаемую вторую десятку финалистов Евровидения-2017. Согласно рейтингу, первое место занимает Кристиан Костов из Болгарии с песней Beautiful Mess, сообщает Eurovisionworld.

На втором месте разместились участники из Румынии – Илинка и Алекс Флоря с песней Yodel it, а на третьем – трио OG3NE с песней Lights and Shadows из Нидерландов. Также, по прогнозам, в финал пройдут: Эстония, Дания, Израиль, Венгрия, Австрия, Беларусь и Норвегия.

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Как известно, сегодня состоится второй полуфинал Евровидения-2017. Ранее стала известна первая десятка финалистов Евровидения-2017.